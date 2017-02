Gespot: zeldzame oehoe zit op dood konijn in Amerongen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 22:15 uur | update: 22:16 uur

Archieffoto van een oehoe. Foto: ANP

AMERONGEN - In Amerongen is een zeldzame oehoe gespot. Een boswachter van Utrechts Landschap zag de grote uil vrijdagavond op een dood konijn zitten.



Oehoes in het wild zijn vrij zeldzaam in Nederland, voor zover bekend broeden alleen in Limburg en de Achterhoek enkele oehoegezinnen. Boswachter Hugo Spitzen vraagt zich dan ook af of het "indrukwekkend grote" dier mogelijk is ontsnapt.



"Ik heb er zelf nog nooit één in het wild gezien. Deze zat op vier meter afstand op een dood konijn mij aan te staren, toen ik dichterbij kwam vloog hij over me heen en ging op vijf meter hoogte in de boom zitten."



Spitzen vermoedt dat het dier tam is. "Dit lijkt mij onnatuurlijk gedrag. Misschien een verwilderd ontsnapt exemplaar? Er zijn mij geen waarnemingen bekend op de Utrechtse Heuvelrug. Heel raar!"



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht