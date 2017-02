Sneeuw trekt over het land; code geel van kracht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 08:29 uur | update: 09:48 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Vanuit het zuidoosten trekken sneeuwbuien over het land. Op veel plaatsen is het glad door sneeuw of bevriezing van natte weggedeelten.



De sneeuw zorgt in Midden Nederland vooralsnog niet voor grote problemen of ongelukken; in west-Nederland wel. Vooral op onze lokale wegen kan het glad zijn, maar de doorgaande wegen zijn gisteravond en vannacht bestrooid door Rijkswaterstaat.



In de loop van de dag en ook in de nacht naar zondag trekken opnieuw sneeuwbuien over het land. Dat kan een sneeuwdek van ťťn ŗ twee centimeter opleveren.



Het KNMI waarschuwt voor gladheid en heeft voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt in de provincie Utrecht tot en met zaterdagmiddag 16.00 uur. Door lichte sneeuwval kan de weg bevriezen.



"Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan", schrijft het KNMI. "Volg weerberichten en waarschuwingen."



