Harry Potter-expositie van start in Leidsche Rijn

LEIDSCHE RIJN - Fans van Harry Potter kunnen de komende tijd terecht in Utrecht voor een tentoonstelling over de beroemde tovenaarsleerling van schrijfster J.K. Rowling. De acteurs James en Oliver Phelps, die de gebroeders Weasley spelen in de films, openden zaterdag de expositie Harry Potter: The Exhibition in een tentoonstellingsruimte naast de bioscoop CineMec in Leidsche Rijn.



De interactieve tentoonstelling reist de hele wereld over en heeft sinds de wereldpremiŤre in Chicago meer dan 4 miljoen bezoekers getrokken, laat mede-organisator Mojo weten. Op de 1400 vierkante meter grote expositie wandelen de bezoekers door decors die zijn gemaakt op basis van de echte filmsets van Harry Potter, zoals de leerlingenkamer, de slaapzaal van de Griffoendor-toren en klaslokalen zoals Toverdranken, Kruidenkunde en het Verboden Bos.



Ook kunnen de fans een 'slurk' gooien in de Zwerkbal-zone, hun eigen Mandragora trekken en even uitrusten in de gigantische stoel in Hagrids hut.



De tentoonstelling is dagelijks te zien tot en met 30 juni.





