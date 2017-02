Zorgen over gebruik van lachgas

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 12:57 uur | update: 13:04 uur

UTRECHT - Het Trimbos-instituut maakt zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas. Steeds meer pubers gebruiken het als partydrug en roesmiddel, blijkt uit onderzoek.



Eén op de tien gebruikers inhaleert het gas vaker dan één keer per maand, sommigen zelfs elke week, zo meldt het AD. Dat is zorgwekkend, zeggen deskundigen van het Utrechtse Trimbos-instituut, want veelvuldig gebruik kan leiden tot pijnscheuten, bloedarmoede, geheugenverlies en zelfs zuurstoftekort.



Het middel staat inmiddels in de top drie van uitgaansdrugs, maar het is dan ook legaal en gewoon te koop in de winkel.









Reacties van lezers ach, het Trimbos maakt zich ernstige zorgen? al een paar jaar ligt Utrecht bezaaid met die ampullen en het is bekend wie die troep steeds gebruikt, maar men durft dat niet aan te pakken. en waarom worden die ampullen niet alleen bij de groothandel verkocht en dan alleen op vertoon van de handelspas van het bedrijf. dan kan men ook in de gaten houden wie er TE grote partijen afnemen. maar het ligt nog steeds bij o.a. de Blokker gewoon in de schappen. voornamelijk in de zomermaanden ligt de wijk Lombok ermee bezaaid. en als ze die zooi hebben geïnhaleerd rijden ze doodleuk weg met hun auto terwijl ze nog onder invloed zijn van die zooi. vorig jaar zijn er nog vuilniszakken vol afgeleverd bij het stadhuis, maar niemand komt met het heldere idee om het aan te pakken. R uit Utrecht | 11-02-2017 13:33 uur

