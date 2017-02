Piet van Oudenallen: "Geschokt door het overlijden van Piet Keizer"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 13:52 uur | update: 14:52 uur

UTRECHT - Oud-Ajacied Piet Keizer is vrijdag na een kort ziekbed op 73-jarige overleden aan de gevolgen van longkanker. Oud-FC Utrecht-rechtsback Piet van Oudenalle (69) vertelt in de uitzending van Namen & Rugnummers geschokt te zijn door het overlijden van Keizer.



Van Oudenallen voetbalde in de begin jaren '70 in dienst van FC Utrecht. In deze periode speelde hij meermaals tegen vleugelspeler Keizer. "Hij was een pure linksbuiten. Hij stond natuurlijk bekend om zijn schaarbewegingen. Ook had hij een goede voorzet en een goede trap in zijn benen", sprak Oudenallen met waardering over Keizer.



"Zijn voorzetten waren fenomenaal. Net als bij Cruijff moest je niet instappen, want dan was hij weg", aldus Van Oudenallen. "Keizer was uniek, ik zou niet weten met wie ik hem op dit moment zou moeten vergelijken."



