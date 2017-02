Franciscanen Stoutenburg mogelijk naar Brabant

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 15:14 uur | update: 15:21 uur

Foto: Kasteel Stoutenburg

STOUTENBURG - Er lijkt een oplossing gevonden voor de met uitzetting bedreigde woongroep in Kasteel Stoutenburg. De Franciscaanse commune overweegt nog dit jaar naar een klooster in Cuijk te verhuizen, het Kruisherenklooster van St. Agatha.



De bewoners liggen al een tijdje overhoop met hun huurbaas, het Utrechts Landschap, die meer geld van ze wil. Bovendien moet het kasteel dringend verbouwd worden.



Nu de woongroep een rechtszaak heeft verloren, is het vertrek uit Stoutenburg na ruim 25 jaar onvermijdelijk. In het Brabantse klooster zouden de Franciscanen hun leven-met-de-natuur kunnen voortzetten, maar de komende maanden mogen ze nog even in het Leusdense dorp blijven.













-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Wat een nul van een journalist!!! Het klooster licht in Stoutenburg en dat is een dorp!!!!!! Mark Wiegersma uit Leusden | 11-02-2017 15:32 uur

Nieuwsoverzicht