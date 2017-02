Er komt nog meer sneeuw aan, opnieuw code geel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 15:52 uur | update: 15:58 uur

Sneeuwpret zaterdagochtend in Maarssen. Foto: Facebook Joke Ruiter

PROVINCIE UTRECHT - Vanavond en komende nacht trekken nieuwe sneeuwbuien over het land. Het KNMI heeft daarom opnieuw code geel afgegeven.



Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid. De waarschuwing is in de provincie Utrecht van kracht vanaf 22.00 uur zaterdagavond tot zondagochtend 10.00 uur.



Vanochtend ontwaakte de provincie Utrecht ook al in een laag sneeuw, dat de hele dag blijft liggen. Morgen is dat waarschijnlijk niet het geval: de temperatuur komt ver boven nul dus de dooi treedt snel in.



Code geel geldt niet alleen voor Utrecht, maar ook voor de provincies Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel en Zeeland.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht