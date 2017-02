Onderzoek: werkdruk op basisscholen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 13 februari 2017, 05:30 uur | update: 05:42 uur

PROVINCIE UTRECHT - De regionale omroepen en de NOS starten een onderzoek naar werkdruk op basisscholen. Meesters en juffen kunnen via een online enquête aangeven hoe het is gesteld met de werkdruk.



Via deze link kunnen de leerkrachten aangeven of ze mee willen doen aan het onderzoek. De vragenlijst wordt daarna apart verstuurd.



Uit het onderzoek moet blijken of leerkrachten tevreden zijn met het aantal kinderen per klas. Ook zal blijken in hoeverre hun werk binnen de gestelde uren past.



EERDERE ONDERZOEKEN

De regionale omroepen en de NOS doen vaker samen onderzoek naar maatschappelijke thema's. Zo werd eerder onderzoek gedaan naar de kwaliteit van huurhuizen en het mobiel bereik per gemeente.



