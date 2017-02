Sneeuwspoor verraadt dieven in Abcoude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 17:22 uur | update: 17:24 uur

Spoorzoekertje leidt naar inbrekers. Foto: Facebook Wijkagenten Abcoude

ABCOUDE - In Abcoude hebben twee inbrekers vannacht beginnersfout nummer 1 gemaakt: ze lieten in de sneeuw een kilometerslang spoor achter waardoor de politie ze eenvoudig op kon sporen.



De dieven stonden oog in oog met de bewoners van het huis waar ze inbraken. Daarna kozen de inbrekers het hazenpad en belden de bewoners met de politie.



Toegesnelde agenten wisten wel raad met de winterse inbraak. "In de tuin troffen wij verse schoensporen aan die ons over een afstand van circa 5 km door heel Abcoude leidden", schrijft de politie op Facebook.



"Na een intensief (ouderwets) spoorzoekertje hebben wij op de Spoorlaan de twee verdachten kunnen aanhouden. Waar sneeuw al niet goed voor is".



