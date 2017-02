Files op A2 na ongeluk bij Leidsche Rijntunnel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 17:53 uur | update: 18:23 uur

Archieffoto. Foto: VID

UTRECHT - Op de A2 is eind van de middag een ongeluk gebeurd waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. Een groot deel van de snelweg tussen Oudenrijn en Maarssen was afgesloten.



Of er gewonden zijn gevallen is vooralsnog niet bekend. Andere weggebruikers moesten over de parallelbaan door de Leidsche Rijntunnel omdat de hoofdrijbaan volledig dicht was.



Iets na 18.00 uur zijn alle rijbanen weer vrijgegeven, maar de files bleven nog even staan.



