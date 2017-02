Spermablunders zoals bij UMC gebeuren steeds vaker

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 11 februari 2017, 20:01 uur | update: 20:01 uur

Het UMC in Utrecht. Foto: ANP

UTRECHT - Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn in Nederland over het algemeen veilig, maar toch gaat het steeds vaker mis. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.



Aanleiding voor dat onderzoek zijn de spermablunders van het UMC die afgelopen december aan het licht kwamen. Daardoor zijn bij de bevruchting van eicellen van 26 paren mogelijk verkeerde zaadcellen gebruikt.



Jaarlijks worden zo'n 50.000 behandelingen uitgevoerd. In minder dan 1 procent van deze behandelingen gaat iets mis.



Hiermee horen vruchtbaarheidsbehandelingen bij de veiligste medische behandelingen in Nederland, maar het aantal gemelde fouten neemt de laatste jaren wel toe. Van 29 in 2008 naar 72 in 2015, blijkt uit rapporten van TRIP, waar fouten op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen worden gemeld.



