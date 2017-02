Utrechtse De Randamie wint MMA-wereldtitel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 12 februari 2017, 09:02 uur | update: 09:39 uur

Foto: Germaine de Randamie, Instagram

UTRECHT - Mixed martial arts-vechter Germaine de Randamie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de wereldtitel in het Mixed Martial Arts (MMA) gewonnen. De 32-jarige Utrechtse is de eerste vrouw uit Nederland die dat gelukt is.



Het gevecht vond rond 4.00 uur Nederlanse tijd plaats. Na vijf rondes vechten was er geen winnaar, maar koos de jury unaniem voor De Randamie.



De vechtsporter is in het dagelijks leven politieagent in opleiding. Ze ging al de geschiedenis in als de eerste Nederlandse vrouw die die streed voor de titel.



