Sneeuw zorgt voor veel ongelukken op de weg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 12 februari 2017, 09:28 uur | update: 10:36 uur

PROVINCIE UTRECHT - De dikke laag sneeuw op de weg heeft zaterdagavond en -nacht voor meerdere ongevallen gezorgd. In de meeste gevallen bleef het bij blikschade.



Zo vonden er op de verbindingsweg van de A12 naar de A2 richting Den Bosch rond 23.30 uur kort na elkaar twee botsingen plaats. Een automobilist raakte in de slip en kwam in de berm tot stilstand. Een tweede bestuurder verloor honderd meter verderop de macht over het stuur en kwam op de vangrail terecht.



AUTO TE WATER

Op de Proostwetering In Leidsche Rijn belandde een auto in het water. De auto was gaan glijden en ging uiteindelijk in de bocht rechtdoor.



Alle inzittenden van de auto zijn op eigen kracht uit de auto gekomen. Zij zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.



FIETSER ONDER AUTO

Een fietser kwam op de Draaiweg in Utrecht onder een auto terecht. Het slachtoffer kon uiteindelijk uit zijn benarde posititie bevrijd worden doordat omstanders de auto omhoog tilden. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



Kort daarna knalden twee andere auto's op dezelfde weg tegen elkaar, hierbij bleef het bij blikschade.









