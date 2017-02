Kip achtergelaten in ijskoud water na mislukte reddingsactie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 12 februari 2017, 11:36 uur | update: 11:57 uur

Foto: RTV Utrecht / Iris Tasseron (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Iris Tasseron (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Omstanders en medewerkers van de dierenambulance hebben zondagochtend tevergeefs geprobeerd een kip te redden uit de Utrechtse Catharijnesingel. Het dier is uiteindelijk overleden.



De kip was vast komen te zitten tussen het ijs. Omstanders probeerden het dier met een stok eruit te krijgen, maar dat lukte niet. Daarna belden ze de dierenambulance.



VANGNET

Medewerkers van de dierenambulance deden ook een poging met een stok met een soort vangnet, maar ook zij slaagden daar niet in. Ze belden daarna de brandweer.



De brandweer vertelde daarop dat de enige optie om de kip te redden het sturen van een gespecialiseerd duikteam was. Dat team was echter niet snel beschikbaar.



BUURTBEWONER

Omdat de kip waarschijnlijk zou overlijden voordat het duikteam kon komen, is besloten het dier in het water achter te laten. De kip is vermoedelijk van een buurtbewoner.



