Pegida blaast protest af: "Zodat politie ook een vrije dag heeft"

zondag 12 februari 2017

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Anti-islambeweging Pegida gaat zondag toch niet demonstreren op de Mariaplaats in Utrecht. De gemeente Utrecht zou namelijk overwegen om te praten over een mars door Utrecht.



Aanvankelijk was het plan om zaterdag en zondag te demonstreren. Voorman Edwin Wagenveld wilde nog vaker demonstreren, todat hij toestemming krijgt om een mars door de stad te houden. De gemeente Utrecht heeft dat tot nu toe geblokkeerd.



Zaterdag nam een ambtenaar echter contact op met Wagensveld, schrijft hij op Facebook. "De gemeente Utrecht is zoals het er nu naar uitziet bereid om in gesprek te gaan met Pegida om een mars te kunnen realiseren door de binnenstad."



Maandag wordt besloten of dat gesprek daadwerkelijk gaat plaatsvinden en daarom heeft Wagensveld het protest van vandaag afgeblazen. "Zodat de politie ook een vrije dag heeft."



