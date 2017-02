Uitbundige carnavalsoptocht in Schalkwijk: "Geweldig"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 12 februari 2017, 16:24 uur | update: 16:44 uur

SCHALKWIJK - Twee weken eerder dan in de rest van Nederland viert het dorpje Schalkwijk dit weekend alvast carnaval. De carnavalsvereniging heeft daarvoor gekozen omdat er te weinig mensen op het feest afkwamen.



"Wij merkten toch dat veel dorpsgenoten naar Brabant toe gingen met de carnaval", zegt prins Carnaval Paulus de Eerste. "Daardoor zagen wij ons toch genoodzaakt om het feest naar voren te halen. En dit heeft een mooi effect. We zitten het hele weekend helemaal vol."



Op zondag was de traditionele carnavalsoptocht door "Platneuzendorp". Prins Carnaval: "Ik vind het geweldig. We hebben ontzettend lekker weer. Mensen zijn enthousiast, het begint ook steeds drukker te worden bij de route. We genieten met volle teugen."



Carnavalliefhebbers kunnen volgende week nog naar optochten in Werkhoven en de week erna in Cothen.



