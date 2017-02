Germaine de Randemie:"Ik leef nog steeds op een wolk"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 12 februari 2017, 17:42 uur | update: 18:33 uur

Foto: Twitter.com/@IronLadyMMA

UTRECHT - "Ik leef nog steeds op een wolk. Ik krijg zoveel liefde uit Nederland", dat waren de woorden van de kersverse wereldkampioen Germaine de Randemie zondag in Namen en Rugnummers op RTV Utrecht. De Utrechtse won dit weekend als eerste Nederlandse vrouw een wereldtitel in de vechtsport Mixed Martial Arts (MMA).



Randamie nam het in New York op tegen de Amerikaanse Holly Holm, een defensie vechtster. "Ik ben iemand die heel graag wil knokken. Holly wilde absoluut niet vechten met mij. Ze ontweek enorm. Ik had de partij graag voortijdig geindigd. Maar ach ik heb gewonnen en daar gaat het om", aldus de enthousiaste Randamie die door een unaniem besluit van de jury de overwinning pakte.



Toen de partij was afgelopen wist Randamie niet of de jury voor haar zou gaan kiezen. "Holm was heel erg passief. Dan moet je soms voorzichtig zijn. Ik wist niet hoe de jury er naar zou gaan kijken."



