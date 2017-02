FC Utrecht onderuit na onterecht afgekeurd doelpunt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 12 februari 2017, 18:30 uur | update: 19:06 uur

UTRECHT - FC Utrecht heeft zondag het duel in de eredivisie tegen PSV met 3-0 verloren. De Utrechters leken in de eerste helft op 1-0 voorsprong te komen maar de treffer van Nacer Barazite werd onterecht afgekeurd.



Volgens de arbritrage stond Barazite, die een goede wedstrijd speelde, buitenspel toen hij de bal ontving van Haller. Op de beelden bleek dit niet zo te zijn. Vlak na rust was PSV twee keer trefzeker. Luuk de Jong en invaller Steven Bergwijn zorgden voor de Eindhovense doelpunten. Waar PSV in de eerste helft geen grip had op Utrecht, kwam de ploeg van Phillip Cocu in de tweede helft niet meer in de problemen. In de laatste minuut schoot Marco van Ginkel de 3-0 nog hard in het Utrechtse doel.



52' Luuk de Jong [1-0]

55' Steven Bergwijn [2-0]

93' Marco van Ginkel [3-0]

Bijz. 21' Doelpunt van Barazite afgekeurd



FC Utrecht zakt door de nederlaag van de vierde naar de vijfde plek.



