Woerden schiet vandaag kerkhofkonijnen af

maandag 13 februari 2017, 06:07 uur

Foto: Woerden.TV

WOERDEN - Ze beschadigen grafstenen, vreten bloemstukken kapot en ploegen het kerkhof om door het graven van holletjes. Zeker honderd konijnen zorgen al meer dan twee jaar voor overlast op begraafplaats Rijnhof in Woerden. Vandaag gaat een specialiseerd bedrijf ze in de schemering afschieten.



Eerder pogingen van de gemeente om de knaagdieren te verjagen met een hond, fret en roofvogel hebben geen effect gehad.



ONGEPAST

Het afschieten van de dieren was niet de eerste optie, omdat Rijnhof daarvoor gesloten moet worden. Ook vond Woerden schieten op een begraafplaats ongepast, maar nabestaanden en bezoekers van Rijnhof willen dat er iets gebeurt.



GEEN ZIN

De gemeente zoekt nog naar oplossingen om problemen met konijnen in de toekomst te voorkomen. Hekken rondom de begraafplaats neerzetten heeft geen zin, omdat de konijnen daar omheen graven.



Ook het uitzetten van marters, op andere grafvelden in het land gebeurt, geniet niet de voorkeur. Als de konijnen verdwenen zijn, rukken ze op naar bewoond gebied waarbij de kans groot is dat ze konijnen die als huisdieren gehouden worden aanvallen.



