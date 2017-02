Trap station Bilthoven architectonisch interessant, maar levensgevaarlijk

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 13 februari 2017, 07:40 uur | update: 08:23 uur

Foto: louwer.eu

BILTHOVEN - De schuine perrontrap bij station Bilthoven is gevaarlijk en moet snel veiliger worden. Dat stelt de lokale partij Forza!.



De looprichting staat niet haaks op de treden. Reizigers klagen al langer over de situatie. Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT) geeft adviezen op het gebied van toegankelijkheid en deed in 2015 al onderzoek naar de trap. Ingenieur Job Haug stelde destijds al dat hij veel te schuin is.



"Ik heb geconstateerd dat de schuinte van de trap wel risicovol is", schrijft hij aan Wmo Advies Raad De Bilt. "Bij een schuine trap verschilt bij elke stap de diepte van de aantrede. Mensen kunnen zich nu snel verstappen." Haug laat in de brief ook weten dat dit punt destijds wel is benoemd, maar dat hij in eerste instantie blind is gevaren op de kennis van ProRail.



De ingenieur pleitte juni 2015 al voor het aanbrengen van twee leuningen die iets minder schuin op de treden staan om de veiligheid te verhogen. "Gelijke ontwerpen bij het gemeentehuis in Veenendaal, de bibliotheek in Leusden en vele andere locaties hebben tot valincidenten geleid en zijn alsnog aangepast", aldus de ingenieur.



LIFT

De trap op en af lopen is nu ronduit gevaarlijk, vindt Peter Schlamilch, voorman van Forza!. "'Je moet een vreemde hoek maken en dat is architectonisch misschien interessant, maar niet erg gebruiksvriendelijk. Een NS'er, die ook ter plaatse was, ried mensen zelfs aan om liever de lift te nemen. Dat kan niet de bedoeling van een openbare trap zijn."



PLAS BLOED

In november vorig jaar was Schlamilch zelf nog getuige van een ongeval. "Een wat oudere voetganger was van de stenen trap was gevallen. Er lag een plas bloed van een meter op straat. Gelukkig was de ambulance snel ter plaatse, maar het zag er akelig uit. Het is geen visitekaartje voor ons dorp en dat moet snel beter."



Forza! dient nog deze maand een motie in die de gemeente oproept zo snel mogelijk met ProRail te praten. Klachten kunnen worden gemaild naar info@forzadebilt.nl



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht