Nieuwegeinse raadslid Verbeek uit fractie Ieders Belang gezet

NIEUWEGEIN - Het Nieuwegeinse gemeenteraadslid Jacqueline Verbeek is uit de fractie van Ieders Belang gezet.



Haar partijgenoten hebben het vertrouwen in haar opgezegd. De precieze reden hiervoor is niet bekendgemaakt. Eerder is er kritiek geweest op de wijze van communiceren van Verbeek. Onbekend is nog of ze zelfstandig doorgaat als eenmansfractie.



Verbeek stond aan de wieg van Ieders Belang. Het is een samenvoeging van Leefbaar Nieuwegein en TROTS Nieuwegein. In 2013 was ze lijsttrekker voor de lokale partij en daarna fractievoorzitter. Vanwege gezondheidsredenen deed ze in januari vorig jaar een stap terug.



Verbeek toen: "Gezondheidsredenen hebben mij doen besluiten om mijn werkzaamheden als raadslid en fractievoorzitter van ieders Belang met ingang vanaf donderdag 7 janauri tijdelijk neer te leggen. Ik werk de komende tijd aan mijn herstel." Haitze de Jong werd benoemd als tijdelijk fractievoorzitter.



In 2003 moest Verbeek opstappen als wethouder Ruimtelijke Ordening. Er was toen geen vertrouwen meer in haar omdat ze te weinig vooruitgang boekte met de plannen voor de binnenstad.



