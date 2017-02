Utrechtse Patiëntenfederatie: Een second opinion loont

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 13 februari 2017, 10:21 uur | update: 10:42 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

UTRECHT - De helft van de patiŽnten die een second opinion vraagt bij een andere arts, krijgt van die dokter een ander behandeladvies. Dat blijkt uit onderzoek van de PatiŽntenfederatie in Utrecht.



Lang niet alle patiŽnten durven een tweede mening te vragen. Eťn op de vijf mensen die een second opinion wil, durft dat niet tegen de eigen arts te zeggen. Volgens directeur Dianda Veldman van de PatiŽntenfederatie is dat jammer: "Het zegt wel iets als in de helft van de gevallen een ander advies wordt gegeven."



Mensen die hun twijfels wel met de dokter bespreken, geven in een kwart van de gevallen aan dat ze na dat gesprek geen behoefte meer hadden aan een tweede mening.





