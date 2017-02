Duiker uit Lopikerkapel wint prijs met orkafoto

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 13 februari 2017, 11:01 uur | update: 11:45 uur

Foto: Melvin Redeker

LOPIKERKAPEL - Natuurfotograaf Melvin Redeker uit Lopikerkapel heeft bij Underwaterphotographer of the Year 2017 een prestigieuze prijs gewonnen.



Zijn foto waarbij hij oog in oog ligt met een orka in de Noordzee was de beste in de groothoekcategorie. De jury noemt de foto baanbrekend.



"My heart skips a beat just looking at this image! The eye contact and the close proximity together with the silence. This is a groundbreaking shot for British waters", aldus juryvoorzitter Peter Rowlands.



EERSTE KEER

Redeker maakte de winnende plaat tijdens de Noordzee Exploratie 2016 van zijn stichting 'In de Noordzee'. Het was voor het eerst dat deze machtige roofdieren onder water in de Noordzee en Britse wateren werden gefotografeerd.



HARTSLAG

Redeker maakte zijn unieke foto door zich op de zeebodem te verschuilen, daar waar de orka's jagen op zeehonden. "Oog in oog met de orka's sloeg mijn hart een paar keer extra. Dit zijn grote jongens. Ze kwamen me uitchecken op een armlengte afstand. Ik schrok, maar heb me geen moment bedreigd gevoeld", blikt Redeker terug.



Fiona van Doorn dropte Redeker vanaf hun eigen boot in het water en keek met spanning toe. Precies op de plek waar haar man op de zeebodem lag, zag ze drie grote ruggen van orka's naar beneden duiken. "Het water was onrustig, meer kon ik niet zien. Ik hield mijn adem in en dacht: als dat maar goed gaat."



ONDERGEWAARDEERD

Redeker en Van Doorn werkten vijf jaar naar dit moment toe. Volgens hen is de Noordzee zwaar ondergewaardeerd. "Wil je de beeldvorming van Nederlanders over de Noordzee veranderen, dan moet je met spectaculaire beelden komen."



Zo ontstond het plan om orka's onder water te fotograferen. Daarbij moest Redeker zich zien te ontdoen van de angst dat orka's meedogenloze killers zijn, tenslotte worden ze ook wel killer whales genoemd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht