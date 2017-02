"Grotere overlevingskans dankzij traumasysteem"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 08:13 uur | update: 08:15 uur

UTRECHT - De overlevingskans van traumapatiŽnten na bijvoorbeeld een ernstig ongeluk is in de regio Utrecht toegenmen, sinds ziekenhuizen met een zogenoemd traumasysteem werken. Dat stelt Koen Lansink, die vandaag promoveert aan de Universiteit Utrecht op dit onderwerp.



"Een traumasysteem zorgt ervoor dat de juiste traumapatiŽnten in de juiste tijd op de juiste plek komen", vertelt Lansink. Dat betekent bijvoorbeeld dat ernstig gewonden naar het UMC Utrecht worden gebracht, terwijl patiŽnten met lichtere verwondingen in omliggende ziekenhuizen worden behandeld.



Het systeem werd rond de eeuwwisseling al ingevoerd, maar is de afgelopen jaren verder geoptimaliseerd. "Je ziet daaraan dat bijvoorbeeld in het UMC Utrecht de kans op sterfte voor traumapatiŽnten met 26 procent is gedaald sinds de verdere ontwikkeling van het traumasysteem."



VERBETERING

Volgens Lansink tonen de cijfers aan dat er tussen de verschillende ziekenhuizen in de regio goed wordt samengewerkt. Toch is er ook ruimte voor verbetering.



"We hebben gekeken hoe de triage op straat gaat. Dit is het beoordelen van slachtoffers bij grotere ongevallen en rampen. Wat kan de ambulance doen om een trauma te herkennen?"



Lansink vervolgt. "Ambulancepersoneel werkt al goed en houden zich aan bepaalde schema's, maar we zien ook dat de helft van de ernstige verwonden herkend worden. Door een nieuw schema in te voeren, kunnen ambulancebroeders meervoudig letsel beter herkennen."





