Kampioens-onthaal op Schiphol voor De Randamie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 13 februari 2017, 12:11 uur | update: 12:37 uur

Foto: RTV Utrecht / NOS

SCHIPHOL/UTRECHT - Wereldkampioen Mixed Martial Arts Germaine de Randamie is terug in Nederland. Maandagmorgen arriveerde de Utrechtse vechtsportster op Schiphol en viel ze haar familie in de armen.



De Randamie schreef afgelopen weekend geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel Mixed Martial Arts (MMA) te veroveren. In New York nam ze het op tegen de Amerikaanse Holly Holm. De jury besloot unaniem dat de aanvallende De Randamie het duel had gewonnen van de uiterst defensieve Holm.



"Ik ga nu heel erg genieten van die belt", waren haar eerste woorden terug op Nederlandse bodem. "En ik weet één ding: wie hem wil hebben moet hem in Nederland komen ophalen."



