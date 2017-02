Plan minister Asscher voor meer werk kwetsbare jongeren

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 13 februari 2017, 15:50 uur | update: 15:51 uur

UTRECHT - Het kabinet, gemeenten en uitkeringsinstantie UWV denken meer kwetsbare jongeren aan een baan te kunnen helpen dan eerder gepland. Van begin vorig jaar tot eind dit jaar moet het gaan om 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen. Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer dan eerder gedacht.



"Het eerste jaar is net achter de rug en is zeer succesvol verlopen. Daardoor zijn de ambities naar boven bijgesteld", aldus minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maandag

in Utrecht. Hij sprak tijdens de opening van een 'werkweek' voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.



Tijdens ruim vijftig evenementen zijn er 10.000 ontmoetingen voorzien tussen jongeren en mogelijke werkgevers. De jonge werkzoekenden kunnen dan laten zien wie ze zijn en wat ze unnen.

"Dat is voor veel jongeren een mooie opstap naar hun eerste baan", zegt Asscher.



FOUTE OPLEIDING

Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die geen of de verkeerde opleiding hebben, minder sociale vaardigheden of een beperkt netwerk. Of ze moeten opboksen tegen vooroordelen of hebben last van discriminatie. Zo hebben niet-westerse migranten het extra lastig op de arbeidsmarkt.



"Hoe hard de economie ook weer groeit, er zijn jongeren die het niet in hun eentje redden. Wij willen ze daarom een handje helpen, een steuntje in de rug geven. Het begint vaak met elkaar in de ogen kijken en dat gebeurt deze week in het hele land", aldus Asscher.



Wouter Ruijgrok is zo'n kwetsbare jongere die een baan zoekt. Hij wil aan de slag als boekhouder, maar merkt dat werkgevers soms teveel willen. "Bedrijven willen graag jonge mensen omdat ze goedkoop zijn, maar ze willen ook iemand met veel ervaring. Dat kan dus niet."



De jeugdwerkloosheid is op het laagste niveau in ruim vijf jaar: 144.000 jongeren zoeken een baan. Daarentegen zijn 1.268.000 jongeren aan het werk, het hoogste aantal in zeven jaar.



