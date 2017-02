Valentijnsdag: 5 Utrechtse tips om je lief te verrassen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 13 februari 2017, 19:30 uur

PROVINCIE UTRECHT - Het is dinsdag Valentijnsdag! Misschien wil je je vriend of vriendin nog wel verrassen of heb je dat al gedaan. Of wil je graag laten weten dat je van hem of haar houdt, maar heb je geen inspiratie. Geen nood, want RTV Utrecht heeft vijf Utrechtse valentijntips voor je op een rijtje gezet!



TIP 1: VERLICHTE DOMTOREN

Verliefde stelletjes kunnen in Utrecht terecht voor een romantische beklimming van de Domtoren. Jij en je lief gaan in de avonduren Utrechts trots op, terwijl de toren versierd is met lichtjes. Uiteraard genieten jullie samen van het prachtige uitzicht en het maanlicht. Na afloop staan er tussen de kaarsen in de Michaelskapel bubbels voor jullie klaar.



TIP 2: BLIND DATE

Wat is er nou spannender dan een blind date? Volgens blindeninstituut Bartimťus wordt een etentje een stuk intenser als je helemaal in het donker gaat tafelen. Want als je niks ziet, dan beleef je gesprekken, geuren en smaken op een hele andere manier. Romantici kunnen aanschuiven in een donker restaurant in Zeist.



TIP 3: LIEFDE IS ALS MUZIEK

Veruit de meeste liedjes gaan over de liefde. Dat heeft Museum Speelklok in Utrecht goed begrepen, want op Valentijnsdag spelen de instrumenten in het museum alleen 'love songs'. Op het repertoire staat onder meer 'Heb je even voor mij' en 'Zij gelooft in mij'. Een enkele geliefde kan zelfs rekenen op een romantische aubade.



TIP 4: RODE ROZEN

Een bloemetje blijft misschien wel het populairste valentijnscadeautje! Nederland is een bloemenland bij uitstek en dat zorgt voor topdrukte bij de kramen en in de winkels, zegt bloemist Amersflora in Amersfoort. Vooral de rode rozen gaan dit jaar weer als warme broodjes over de toonbank. Misschien niet heel origineel, maar ze vallen altijd in de smaak.



TIP 5: VROUWENHART

Mannen die nog enkele jaren willen genieten van hun vriendin of echtgenote, kunnen met Valentijnsdag maar beter extra lief zijn. Dat schrijft de Loenense cardiologe Janneke Wittekoek in haar boek dat dinsdag verschijnt. Volgens haar verlaagt dat de stress. Dat is belangrijk, want vrouwenharten zijn veel stressgevoeliger dan mannenharten. Dus wat voor liefdevol cadeau het ook wordt, je vrouw is er blij mee!



