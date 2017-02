"Woerdense wethouders moeten snel verhuizen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 05:00 uur | update: 06:06 uur

WOERDEN - De oppositie in Woerden wil dat wethouders snel met verhuisplannen komen. Nu wonen drie van de vier wethouders niet in de gemeente die ze besturen. Dat is onwenselijk, vindt onder meer Arjan Noorthoek van het CDA.



"Als wethouder moet je weten wat er leeft. Mensen moeten een praatje met hem kunnen maken, op de markt, bij de voetbalvereniging of in de kerk. Hij moet aangesproken kunnen worden", aldus Noorthoek.



Wethouder Yolan Koster is de enige wethouder van wie zeker is dat ze in Woerden woont. Van haar collega Margot Stolk is dat onduidelijk. Ze staat ingeschreven op het adres van de fractievoorzitter van haar partij, maar raadsleden vermoeden dat ze elke dag teruggaat naar haar woonplaats Vianen.



De onlangs opgestapte wethouder Tymon de Weger woonde in Utrecht en ook zijn opvolger, Ivo ten Hagen, heeft geen huis in Woerden. Hij woont in Boskoop. Wethouder Bob Duindam werd vorig jaar vervangen door wethouder Hans Haring. Hij woont in Zoetermeer en wil daar nůg een jaar blijven wonen.



Als het aan Noorthoek ligt, verhuist Haring snel naar de gemeente. Een wethouder die geen echte Woerdenaar is, staat met 1-0 achter, meent hij. "We zien het bijvoorbeeld ook in discussies. Je hoort het mensen zeggen: 'Ja, u woont niet hier, u staat niet altijd in de file bij dat kruispunt'. Die achterstand moet je wat mij betreft niet hebben."



In principe moeten wethouders, net als raadsleden, in de gemeente wonen die ze besturen. De wethouder kan wel een ontheffing aanvragen voor het wonen buiten de gemeente. De gemeenteraad kan daar dan mee instemmen. Binnenkort wordt de ontheffing van wethouder Haring besproken in de raad.



De wethouders is om een reactie gevraagd, maar zij willen niets over dit onderwerp zeggen.



