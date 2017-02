Verkiezingscircus barst los in de regio

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 13 februari 2017, 18:11 uur | update: 18:11 uur

Politici in debat met elkaar. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Er waren al wat kleinere debatten in de regio, maar maandag is het verkiezingscircus dan echt losgebarsten met vier debatten. En die zijn allemaal even belangrijk, vinden de politici zelf.



Op 15 maart gaan de stembussen open en alle politici willen dat de burgers goed weten wat hun standpunten zijn. En die kan daarachter komen door de programma's te lezen of debatten te volgen.



Zoals in Driebergen, waar maandag over duurzaamheid werd gesproken of in de Jaarbeurs in Utrecht, waar jeugdzorg centraal stond. De meeste partijen zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens dat de zorg beter moet. Al verschillen de oplossingen.



NORMEN

Dinsdag staan er weer nieuwe debatten op de rol. Zoals in Amersfoort, waar de Raad van Kerken elf partijen met elkaar laat debatteren over het thema 'normen en waarden'.



In Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht vlak na 07.00 uur geeft organisator Klaas van der Kamp een toelichting op dit debat.



