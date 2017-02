Getouwtrek om naam Ieders Belang na splijten fractie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 13 februari 2017, 19:00 uur | update: 20:58 uur

NIEUWEGEIN - Het bestuur van de uiteen gevallen politieke partij Ieders Belang uit Nieuwegein schaart zich achter raadslid Jacqueline Verbeek. Zij werd vorige week uit de fractie gezet, maar het bestuur zegt dat Verbeek de enige is die recht heeft op de naam Ieders Belang. Overigens is Verbeek, net als haar echtgenoot, lid van dat bestuur.



De Jong liet weten dat Verbeek uit de fractie is gezet omdat zij niet integer zou handelen. Hij zegt dat ze al vorige week wist dat ze uit de fractie zou worden gezet, maar volgens De Jong heeft ze geen contact opgenomen. Daarom stuurde hij maandagochtend het persbericht waarin hij aangaf met de overige drie raadsleden verder te gaan onder de naam Ieders Belang, aldus De Jong.



Het bestuur zegt nu in een verklaring dat De Jong geen recht heeft op de naam. "De heer De Jong heeft op eigen titel en zonder toestemming van het bestuur besloten de naam Ieders Belang te gebruiken. De naam Ieders Belang blijft onverkort verbonden aan Jacqueline Verbeek. De fractie van de heer de Jong c.s. dient dus een andere naam te gebruiken", zegt voorzitter Dorella van Putten.



EENMANSFRACTIE

Verbeek wil verder als eenmansfractie onder de naam Ieders Belang. "Ik ben door het bestuur gevraagd door te gaan met de partij en ben tevreden met het vertrouwen. Ik laat mijn kiezers niet in de steek", zegt ze tegen Nieuwegeintv.



Het is niet duidelijk waar het conflict tussen de vier fractieleden en Verbeek over gaat. Het viertal vindt dat zij niet integer handelde. Wat dit concreet inhoudt wil De Jong niet zeggen. "Maar het bestuur heeft het afgelopen half jaar op de punt en de komma te horen gekregen wat er mis gaat. Als de bestuursleden, waar Verbeek ook onder valt, daar niet naar willen luisteren, neemt de fractie zijn verantwoordelijkheid."



DUBBELROL

De Jong zegt namens de andere fractieleden te spreken, maar opmerkelijk is dat raadslid Vincent Verhaar ook lid is van het bestuur. Hij is pennningmeester en de verklaring van het bestuur, waarin staat dat Verbeek het recht heeft op de naam Ieders Belang, is dus mede namens hem getekend.



In 2013 was Verbeek lijsttrekker voor de Ieders Belang en daarna fractievoorzitter. Vanwege gezondheidsredenen deed ze in januari vorig jaar een stap terug.



