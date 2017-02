Discussies over tunnel en zwembad in Utrechtse Heuvelrug

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 13 februari 2017, 22:12 uur | update: 22:17 uur

Een van de twee West-varianten voor de spoortunnel in Maarsbergen. Foto: Provincie Utrecht

DOORN/MAARSBERGEN - Veel inwoners van Maarsbergen en Doorn zijn maandavond naar de conferentiezalen van Koningshof getrokken, meldt het AD. Daar konden ze aan raadsleden en leden van de Provinciale Staten laten weten hoe ze denken over de tunnel in Maarsbergen en het plan om zwembad Woestduinen op te heffen.



De Provinciale Staten moet een knoop doorhakken in het debat over de spoortunnel. Er zijn meerdere varianten: De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil inmiddels het liefst een tunnel rond Maarsbergen, de zogeheten West-variant.



Tijdens de inspraakavond probeerden de voorstanders van de Bos en Beekvariant de commissieleden ervan te overtuigen vooral voor deze oplossing te kiezen. Die volgt een westelijk tracť via de bedrijventerreinen van Bos en Van Beek. De tunnelbak is over een afstand van 200 meter overdekt en langer dan de andere varianten, maar daardoor ook duurder. Op 13 maart neemt de Staten een beslissing.



ZWEMBAD

In een andere zaal is de discussie over zwembad Woestduinen voortgezet. Al eerder konden inwoners hun mening geven, maar toen was te weinig tijd om iedereen aan het woord te laten, aldus het AD. De gemeente wil het zwembad opheffen, maar de zwemclubs zijn daar verbijsterd over. Die willen dat het zwembad openblijft, of dat ze geld krijgen om vaste krachten aan te trekken.



De gemeenteraad en het college van B en W gebruiken de reacties op de zwembadplannen om een beeld te krijgen wat de samenleving ervan vindt.



