Volendam wint bij Jong FC Utrecht

Foto: FCUPhoto

UTRECHT - FC Volendam heeft maandag met 4-2 gewonnen bij Jong FC Utrecht in de Jupiler League. De Noord-Hollanders blijven daarmee de nummer drie op acht punten achterstand van koploper VVV-Venlo. Jong FC Utrecht staat zeventiende.



Volendam had het in de Galgenwaard moeilijk met de Utrecht-talenten, maar kwam aan het einde van de eerste helft op voorsprong via ADO-huurling Dennis van der Heijden. In de tweede helft bleef de wedstrijd gelijk opgaan en trok Nick Venema de stand gelijk via een aangeraakt schot. Bert Steltenpool kopte Volendam opnieuw op voorsprong, maar weer kwam Utrecht op gelijke hoogte. Dit keer was Gyrano Kerk de doelpuntenmaker.



Puntenverlies leek daarmee aanstaande voor Volendam, maar in de laatste tien minuten kregen de bezoekers een strafschop na een overtreding op Paul Kok. Henny Schilder benutte die en zorgde zo voor de 3-2. Utrecht gaf nog altijd niet op en was dichtbij een derde gelijkmaker met een schot op de paal.



Terwijl de ploeg van Robin Pronk in de slotfase alles op alles zette om nogmaals te scoren, was het Steltenpool die de vrije ruimte benutte en de eindstand op 4-2 bepaalde.



