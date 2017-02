"Translink gebruikt ov-chipkaart als melkkoe"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 09:26 uur | update: 09:56 uur

AMERSFOORT - Het bedrijf achter de ov-chipkaart, Translink in Amersfoort, heeft in vijf jaar tijd 55 miljoen euro winst gemaakt met de plastic kaartjes. Consumentenorganisaties zijn met stomheid geslagen. Het verhaal van Translink was namelijk altijd dat de kaart slechts 'kostendekkend' zou zijn, bericht het AD.



Translink, dat eigendom is van de openbaar vervoerbedrijven, maakte in de eerste jaren nog verlies, maar inmiddels is het verkopen van ov-kaarten en het in de lucht houden van het betalingssysteem volgens het AD enorm lucratief.



Het bedrijf maakt jaarlijks ruim 3 miljoen ov-chipkaarten. Iedere klant komt na maximaal vijf jaar weer terug, want na die tijd is een pasje verlopen. Zo'n pasje kost 7,50. In de krant wordt gesproken over een "financiŽle melkkoe".



