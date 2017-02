Raad van Kerken organiseert verkiezingsdebat

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 09:47 uur | update: 10:22 uur

AMERSFOORT - De Raad van Kerken wil weten hoe de politieke partijen denken over de lange termijn. Het samenwerkingsorgaan van achttien kerken in Amersfoort organiseert daarom een verkiezingsdebat.



"We vinden de debatten wat populistisch. Iedereen is uit op direct gewin: dát zeggen wat kiezers graag willen horen. We willen het klimaat een andere draai geven", zegt Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.



"Het is niet alleen heel diepzinnig, maar ook: wat verwachten wij van bestuurders?" Tijdens het debat krijgen de politici de vraag hoe ze willen dat ons land er over tien jaar voorstaat. Het is niet zo dat ze daar geen mening over hebben, zegt Van der Kamp. "Maar ze profileren zich er niet op."



Het debat is niet in de regio. De Raad van Kerken heeft café Dudok in Den Haag gekozen als locatie. Het debat begint om 19.30 uur. Opgeven is gewenst vanwege de relatief kleine zaal.



