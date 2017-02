Voormalige gevangenis Wolvenplein definitief te koop

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 11:00 uur | update: 11:51 uur

De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht gaat naar de hoogste bieder. De gemeente wil het niet kopen en dus zet de Staat het Rijksmonument in de etalage.



Voordat geÔnteresseerden een bod kunnen uitbrengen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeente overlegt daarom eerst met Rijksambtenaren en omwonenden over een ruimtelijke visie voor het gebied. Die visie wordt, na goedkeuring door de gemeenteraad, in de verkoopdocumenten opgenomen.



Zodra potentiŽle kopers zich melden, kan de gemeente hun plannen toetsen aan de visie voor het gebied. Uitgangspunt is dat het Rijksmonument deels publiek toegankelijk blijft. Ook is een nieuwe brug over de Singel naar de parkeergarage De Grifthoek nog in beeld.



De uit 1856 daterende gevangenis in het centrum van de stad Utrecht werd in 2014 gesloten. Sindsdien huizen in het complex midden in de stad kleine ondernemers, waaronder een escaperoom en een tentoonstellingsruimte.



