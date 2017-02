Internetcafé Woerden dicht na inval politie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 10:59 uur | update: 12:10 uur

WOERDEN - De politie heeft in Woerden een inval in theehuis en internetcafé De Hazelaar gedaan. Burgemeester Victor Molkenboer heeft de zaak tot zeker het eind van de maand gesloten op verdenking van drugshandel en witwassen.



Een woordvoerder van de politie wil nog niet veel over de actie aan de Hazelaarstraat kwijt. Het gaat volgens haar om een lopend onderzoek, waarover later vandaag waarschijnlijk meer informatie bekend zal worden gemaakt. Agenten doorzoeken het theehuis.



De gemeente houdt de Hazelaarstraat al enige tijd in de gaten. Bewoners klagen over overlast door jongeren en handel in verdovende middelen. Ook zouden winkels te lang openblijven. Drie maanden geleden werd bekend dat er tijdelijk camera's zouden worden geplaatst voor meer toezicht. Dat toezicht is na de inval verlengd tot 16 april.



Vorig jaar mei sloot burgemeester Molkenboer een internetcafé aan de Achterstraat voor een jaar. Bij een politieinval was een partij softdrugs gevonden, die klaarblijkelijk bedoeld was om te verhandelen. Ook die zaak was aan het rollen gekomen na klachten uit de buurt.







