Winkelcentrum Kanaleneiland deelt collectieve winkelverboden uit

UTRECHT - Winkeliers gaan overlastgevers en dieven aanpakken met een collectief winkelverbod. Een ongewenste klant kan zo de toegang ontzegd worden tot ťťn of meer winkels in een bepaald winkelgebied. De landelijke aftrap van het verbod is woensdagochtend in Winkelcentrum Kanaleneiland.



Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is initiatiefnemer van het plan. Volgens de organisatie is er behoefte aan het verbod.



"Veel winkeliers hebben genoeg van overlastgevers en winkeldieven die voor problemen zorgen. Het zijn niet alleen jongeren die voor overlast zorgen. Winkeliers geven aan ook steeds vaker te maken te krijgen met stelende bejaarden en storend gedrag van verwarde personen."



Volgens het CCV is een winkelverbod een effectieve maatregel. "Hiermee wordt iemand voor een bepaalde periode de toegang tot de winkel ontzegd. Een winkelier kan zelf een verbod opleggen of samenwerken met collega-winkeliers in het winkelgebied. In dat laatste geval is sprake van een collectief winkelverbod."



Het CCV ontkent dat het verbod een te vergaande maatregel is. "We helpen de ondernemers aan een modelprotocol, dat is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens, en een registratiesysteem om de winkelverboden in vast te leggen."



