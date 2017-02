The Phone House vraagt faillissement aan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 14:08 uur | update: 14:12 uur

PROVINCIE UTRECHT - Belwinkelketen The Phone House heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf heeft veel last van concurrentie door telecombedrijven en het scherpere toezicht op de aanbieding van telefoons bij abonnementen.



Daardoor lukt het niet de resultaten te verbeteren. Het hoofdkantoor van Phone House staat in Amersfoort, langs de A1 op de Euroweg.



Het bedrijf ziet de verkopen al een tijd teruglopen. Daarnaast krijgt Phone House lagere vergoedingen van telecomoperators dan voorheen.



WINKELS VOORLOPIG OPEN

Het faillissement is aangevraagd voor het hoofdkantoor en de zeventig eigen winkels van het bedrijf. De 74 franchisevestigingen vallen buiten het faillissement. Alle winkels van Phone House, dat 806 medewerkers heeft, blijven voorlopig open.



Curatoren onderzoeken de mogelijkheden voor een doorstart van het bedrijf.



GESCHIEDENIS

Phone House schrapte in 2014 al circa tweehonderd banen om de verdeling tussen fysieke winkels en internetactiviteiten beter in balans te krijgen. Het bedrijf is sinds 1998 actief in Nederland, oorspronkelijk als onderdeel van het Britse Carphone Warehouse. Na diens fusie met het Britse winkelbedrijf Dixons werd Phone House in 2015 verkocht aan aandeelhouders van telecomretailer Optie1.



