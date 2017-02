Nieuw veteranenplatform Lopikerwaard

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 12:04 uur | update: 14:59 uur

MONTFOORT - Veteranen in de Lopikerwaard kunnen binnenkort hun ervaringen in missiegebieden uitwisselen tijdens speciale bijeenkomsten.Voor dat doel is de Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) opgericht. In het gebied wonen naar schatting zo'n vijfhonderd veteranen die in verschillende conflictgebieden hebben gediend.



Voorzitter van de SVL is oud-burgemeester Bert Jansen van Montfoort. "Het is belangrijk dat er een platform komt voor mensen die de veiligheid met gevaar voor eigen leven hebben gediend. Er was een vetarenencafť in Woerden, maar dat is gestopt."



Jansen heeft een verleden bij Defensie, maar is nooit uitgezonden geweest. "Maar ik vind dat de mannen en vrouwen die dat wel hebben meegemaakt moeten worden gekoesterd."



HULP

De SVL wil niet alleen familiedagen en veteranencafe's organiseren. Het is belangrijk dat oud-strijders met bijvoorbeeld trauma's ook bij de stichting kunnen aankloppen. De stichting kan de veteranen dan informeren waar ze voor hulp terecht kunnen.



Jansen: "Ik ken verhalen van huisartsenpraktijken die niet weten dat er in hun patiŽntenbestand veteranen zitten. Het is voor de mensen zelf soms moeilijk te praten over problemen die ze na hun uitzending in het dagelijks leven tegenkomen. Hopelijk kunnen ze via ons bij de juiste instanties terecht komen. Voor veteranen die dat niet nodig hebben en alleen gezelligheid zoeken, is er iedere eerste vrijdag van de maand een veteranencafť in IJsselstein.''



GEMEENTEN

De stichting heeft zelf geen namenlijst van veteranen, vanwege privacyregels. De gemeenten IJsselstein, Lopik, Oudewater, Montfoort en Woerden, die in het bedieningsgebied van de SVL vallen hebben die volgens Jansen wel. "Zij gaan de veteranen aanschrijven om ze te laten weten dat we bestaan. De eerste geluiden die we horen zijn heel positief."



Het eerste grote wapenfeit van de SVL is een veteranenconcert op 22 april in het IJsselsteinse Fulcotheater. Daar treedt dan het orkest van de Koninklijke Luchtmacht op. De toegang is gratis.





