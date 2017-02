Celstraf voor jonge loverboys

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 14:24 uur | update: 14:24 uur

UTRECHT - Twee loverboys uit Zeist en De Bilt, beiden twintig jaar, moeten de cel in omdat ze twee meisjes van vijftien en

zeventien jaar voor zich hebben laten werken als prostituee. De rechtbank in Utrecht legde Fouad B. dinsdag 36 maanden celstraf op en Youssef A. kreeg 32 maanden. Voor beiden is tien maanden celstraf voorwaardelijk.Tegen de mannen was 42 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, geŽist.



Volgens de rechtbank is er sprake van mensenhandel met minderjarige, kwetsbare meisjes. De jongens deden zich voor als belangstellende vriend, maar veranderden binnen een paar dagen in respectloze pooiers. Fouad B. kreeg de zwaarste straf, omdat hij ook seksadvertenties voor de meisjes heeft geplaatst. In die advertenties waren pornofoto's te zien die hij van de meisjes maakte.



Beide slachtoffers waren weggelopen van huis. B. beloofde hen gouden bergen. Maar al snel werden de meisjes opgesloten op diverse adressen in de Randstad en kregen ze alleen wat koek en snoep te eten. Het jongste slachtoffer moest toelaten dat alle vrienden van de daders gratis seks met haar hadden. Het zeventienjarige meisje

moest klanten ontvangen in een auto.



Volgens de rechtbank hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan,,een grote mate van uitbuiting, waar ze seksueel en financieel voordeel uit hebben getrokken.'' De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat beide mannen nog jong zijn en dat ze tot nu toe een blanco strafblad hadden.



