Weer waterleiding gesprongen in centrum Baarn

BAARN - Voor de tweede keer in korte tijd zijn er problemen met de waterleiding in Baarn. Dinsdag eind van de ochtend ging het mis op de Laanstraat, vlakbij het gemeentehuis.



De leiding 'sprong' net voor het middaguur en het water loopt net niet de historische winkelpanden in. Een deel van de straat is afgezet, winkelend publiek kan er nog maar net langs.



Vrijdag 3 februari ging het ook al mis in dezelfde straat. Daar worden oude asbestleidingen vervangen.



