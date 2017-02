Celstraffen geëist voor afpersing en merkvervalsing

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 14:56 uur | update: 15:05 uur

UTRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geŽist van 8 tot 12 maanden tegen drie mannen wegens onder meer afpersing, drugshandel, diefstal en oplichting. Eťn van de verdachten moet meer dan een ton terugbetalen als het aan justitie ligt. Een vierde verdachte hoorde een werkstraf eisen.



De 43-jarige verdachte waar het onderzoek mee startte, wordt gezien als de opdrachtgever van een poging woninginbraak in De Meern in juni 2014. "Doel daarvan was om grondstof voor het maken van drugs en contant geld te stelen, een ripdeal", aldus het OM.



NO SURRENDER

Deze verdachte bleek een lid van motorclub No Surrender. Het OM zette groot in op de zaak. Het onderzoek leidde naar drie medeverdachten. In het onderzoek naar de mannen uit Utrecht, Hilversum en Waardenburg zijn telefoongesprekken getapt die ook in de rechtszaal zijn afgespeeld.



NEPVERF

De verdachten zijn volgens de officier van justitie onder andere schuldig aan merkfraude. De mannen zouden 436 emmers verf hebben ingekocht en op de emmers stickers van het merk SIGMA hebben geplakt om ze vervolgens te verkopen.



AFPERSEN

Ze worden daarnaast verdacht van afpersing en bedreiging van ondernemers, waaronder de eigenaar van een motorzaak. Ook zou een arbeidsovereenkomst zijn vervalst om aan een hypotheek te komen en zou een van de verdachten een leasemaatschappij hebben opgelicht.



"De kosten voor het leasen van twee auto's, een Mercedes en een Range Rover, werden niet betaald. De auto's werden vervolgens verkocht of in gebruik gegeven aan anderen, wat heling oplevert", stelt het OM.



ADVOCATEN

De advocaten van de verdachten zijn het totaal oneens met de lezing van justitie. Volgens hen is er sprake van een zaak voor de bŁhne. "Heel Utrecht is getapt. Als je dan ziet waar het OM mee komt op de dagvaarding is het eigenlijk een beetje beschamend", sprak een van hen.



