Toch lagere straf voor heler monstrans

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 14:59 uur | update: 15:01 uur

De monstransdief werd gefotografeerd. Foto: Evert Kronemeijer

UTRECHT - De man die op de uitkijk stond tijdens de spraakmakende monstransroof in Utrecht krijgt bij nader inzien toch een lagere straf.



Aanvankelijk moest hij drie jaar de gevangenis in, maar in hoger beroep heeft de rechter hem vijftien maanden cel gegeven. Dat is net zo lang als hij in voorarrest zat.



De man hoeft dus niet meer terug de gevangenis in. Wel krijgt hij nog een werkstraf van 120 uur. Inmiddels zou hij zijn leven hebben gebeterd.



Het verschil in straf zit 'm in de vraag of de man betrokken was bij de inbraak in Museum Catharijneconvent. Volgens de rechter is dat niet bewezen, daarom is hij alleen veroordeeld voor heling.



Het OM wilde wel drie jaar cel voor de man. Volgens de aanklager was de man net zo schuldig aan de diefstal als de eerder veroordeelde mannen die de monstrans daadwerkelijk hebben buitgemaakt.



ROOF

De monstransroof in Catharijneconvent was in januari 2013. Op klaarlichte dag sloegen de overvallers toe in de schatkamer, waar ze een vitrine verbrijzelden en de monstrans ter waarde van 250.000 euro stalen.



Een maand later vond de politie de monstrans terug en werden de daders uit Utrecht en Maarssen aangehouden.



