Belastingadviseur benadeelde duizenden allochtonen

UTRECHT - Een 66-jarige belastingadviseur uit Utrecht heeft ongeveer 2500 allochtone Nederlanders ernstig benadeeld bij het invullen van hun aangiften. Daarom moet hij de gevangenis in.



De rechter heeft hem veroordeeld tot veertien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk. Ook mag hij drie jaar niet werken als belastingconsulent.



De belastingdienst liep door de fraude ruim 470.000 euro mis. De cliŽnten van de man, die bijna allemaal geen Nederlands spraken, wisten niets van de fraude af.



Uit het vonnis blijkt dat de man willekeurig niet-bestaande aftrekposten opvoerde, zoals zorgkosten die niet waren gemaakt. Ook vulde hij hogere bedragen aan aftrekposten in.



Doordat zijn cliŽnten minder belasting hoefden te betalen had de man aan klanten geen gebrek. Hij gebruikte slechts tien tot vijftien minuten per aangifte. Op die manier verdiende hij circa 50.000 euro per jaar. De klanten zijn nog steeds bezig de ten onrechte ontvangen bedragen terug te betalen aan de belastingdienst.



