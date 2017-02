Fractievoorzitter Ieders Belang: Lijst met vijftig misstanden Verbeek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 15:47 uur | update: 16:17 uur

Foto: Ieders Belang

NIEUWEGEIN - De afgesplitste raadsleden van Ieders Belang uit Nieuwegein hebben een lijst met meer dan vijftig gebeurtenissen die wijzen op onbehoorlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en dubieuze financiŽle transacties van raadslid Jacqueline Verbeek en partijvoorzitter Dorella van Putten. Dat zeggen ze tegen RTV Utrecht.



"Het is al jaren aan de gang en het bestuur heeft geen verantwoordelijkheid genomen, ondanks dat ze hier door meerdere mensen op gewezen is", zegt fractievoorzitter Haitze de Jong. Verbeek zou met toestemming van Van putten geld vanuit de partijkas naar haar privťrekening hebben laten overmaken om bij haar belastingaangifte voordeliger uit te zijn.



Volgens De Jong kwam dit boven water tijdens controle van de kascommissie. "Het bestuur heeft dit geweten en niets gedaan. We hebben ervoor gewaarschuwd. Dit moet je niet doen want dan faciliteer je belastingfraude", zegt De Jong.



Het is volgens De Jong ťťn van de meer dan vijftig gebeurtenissen die zouden aangeven dat Verbeek zich al jaren niet aan de partijstatuten houdt. "Zo heeft ze ook een poging ondernomen om onze penningmeester valsheid in geschrifte te laten doen. Er moest een rekening gefabriceerd worden om gemaakte kosten te verklaren richting de gemeente."



VERLEDEN

Partijvoorzitter Van Putten wil niet inhoudelijk ingaan op de beschuldiging van de afgesplitste raadsleden. "Dingen zijn gewoon in het verleden gebeurd en dan denk ik: Joh, zand erover en klaar. We moeten vooruit kijken. Er zijn wat dingen gebeurd en die kun je op meerdere manieren uitleggen", zegt Van Putten. "Een verhaal heeft altijd twee kanten."



Van Putten wijt het uiteenvallen van de partij aan een gebrek aan overleg. "Communicatie is niet onze meest sterke kant. We hebben elkaar beloofd daar werk van te maken maar het is ons niet gelukt." De partijvoorzitter zegt dat Verbeek wel integer heeft gehandeld en als dat niet zo was geweest hadden de raadsleden het bestuur bij elkaar kunnen roepen en dan was er naar de zaak gekeken.



AFSPRAKEN

Volgens De Jong heeft de fractie wel degelijk afspraken gemaakt met het bestuur. "Mevrouw van Putten liegt dat ze barst. Er is veel contact geweest. Ik kan alle data doorgeven van correspondentie en afspraken." De Jong zegt dat Van Putten Verbeek de hand boven het hoofd houdt omdat ze haar beste vriendin is.



Afgelopen maandag werd Verbeek uit de fractie gezet. De overige vier fractieleden en twee commissieleden willen verder onder de naam Ieders Belang. Het bestuur van de partij liet weten dat alleen Verbeek recht heeft op de naam Ieders Belang en dat De Jong op zoek moet naar een nieuwe naam. Overigens zitten Verbeek en haar echtgenoot in dat vierkoppige bestuur.



