Horeca mogelijk in de Utrechtse Hardebollenstraat

UTRECHT - De gemeente Utrecht wil horeca toestaan in de Hardebollenstraat. In het nieuwe bestemmingsplan is toegevoegd dat maximaal vier vestigingen uit de lichtste categorie zijn toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lunchroom of koffiebar



De panden in de Hardebollenstraat zijn eigendom van de gemeente. Ze werden in 2016 aangekocht. De gemeente voorkwam hiermee de komst van nieuwe prositutieruimtes in de straat. De oude peeskamers worden nu verhuurd, onder meer aan bedrijven.In het nieuwe bestemmingsplan is de aanduiding seksinrichting weggehaald.



Er zijn zes zienswijzen ingediend tegen de komst van horeca, maar die leiden niet tot aanpassingen. De gemeente verwacht dat het plan op voldoende draagvlak kan rekenen.



De gemeenteraad zal het plan waarschijnlijk in april bespreken.



