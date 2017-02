Soester vast voor kinderporno

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 16:02 uur | update: 16:05 uur

De man werkt bij een kinderopvang. Foto: Lex van Lieshout, ANP

SOEST - Een man uit Soest is opgepakt omdat hij kinderporno bezit. Hij is pedagogisch medewerker bij Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden-Muiden-Muiderberg.



Volgens het OM is er geen relatie tussen de afbeeldingen en de kinderopvang. Bovendien zou de 49-jarige man zelf geen kinderporno hebben vervaardigd.



De Noord-Hollandse kinderopvang houdt dinsdag een infobijeenkomst voor de ouders. Daarbij is ook het OM aanwezig om vragen van verontruste ouders te beantwoorden.



De Soester is deze week aangehouden.



