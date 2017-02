Voorlichting over doping bij amateurvoetballers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 16:19 uur | update: 16:19 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De KNVB heeft de voorlichtingscampagne 'Mag ik dit gebruiken' gelanceerd. De campagne is bedoeld om amateurvoetballers te informeren over producten die doping bevatten.



Doping kan in verschillende stoffen voorkomen. Zoals in voedsel, drank, geneesmiddelen en voedingssupplementen, schrijft de voetbalbond op de website "Het is lang niet voor iedereen duidelijk wat wel en niet mag."



Uit eigen onderzoek van de KNVB vorig jaar bleek dat voetballers niet snel bewust doping zullen gebruiken om beter te gaan presteren. Door een gebrek aan kennis en voorlichting denkt de bond dat veel voetballers onbewust middelen tot zich nemen die doping bevatten.



Om voetballers te helpen is magikditgebruiken.nl gelanceerd. Een website met informatie van de Dopingautoriteit die de belangrijkste punten noemt waar voetballers rekening mee dienen te houden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht