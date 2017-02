De Randamie zaterdag gehuldigd in Galgenwaard

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 17:20 uur | update: 17:46 uur

De Randamie poseert met haar belt in de studio van RTV Utrecht. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek

UTRECHT - Wereldkampioen Mixed Martial Arts Germaine de Randamie wordt zaterdag gehuldigd in de Galgenwaard. FC Utrecht speelt dan tegen PEC Zwolle.



"Dat zou een droom zijn die uitkomt", zei de FC Utrecht-fan dinsdag tegen RTV Utrecht. "Ik ben zaterdag in ieder geval bij de wedstrijd aanwezig." FC Utrecht liet vandaag al aan RTV Utrecht weten De Randamie zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd te willen huldigen. Morgen worden de details besproken.



De Randamie schreef afgelopen weekend geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel Mixed Martial Arts (MMA) te veroveren. In New York nam ze het op tegen de Amerikaanse Holly Holm.



De jury besloot unaniem dat de aanvallende De Randamie het duel had gewonnen van de uiterst defensieve Holm.



"Het was een magisch moment", aldus De Randamie. "Ik ben blij dat ik ons kleine land en Utrecht heb kunnen vertegenwoordigen. Ik ga nu heel erg genieten van die belt."









