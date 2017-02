Kromme Nieuwegracht deze zomer dicht voor alle boten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 17:04 uur | update: 17:36 uur

UTRECHT - De kades van de Kromme Nieuwegracht in Utecht zijn zo slecht, dat er deze zomer niet gevaren kan worden. Dat zegt de gemeente Utrecht.



Utrecht laat alle kades in de stad controleren en eventueel repareren. De aannemer is bij de Kromme Nieuwegracht aanbeland en is daar geschrokken van de staat van de kademuur. Het metselwerk brokkelt op sommige plekken af en er zijn delen waar de houten fundering erg slecht is.



De aannemer heeft een standaard methode om te schade te beoordelen, maar die bleek niet goed genoeg voor de problemen bij de Kromme Nieuwegracht. Door de herstelwerkzaamheden is de schade aan de kluismuur en de daarachter gelegen kelder groter geworden.



Het werk is direct stilgelegd en het kanaal en de naastgelegen weg is afgesloten voor openbaar gebruik door vaar- en voertuigen. De gemeente en de aannemer bekijken nu wat er moet gebeuren. Tot die tijd blijft de gracht afgesloten.



Volgens de gemeente zijn bewoners en passanten niet in gevaar geweest.



